Os militares infetados "estão bem e apresentam bom prognóstico, permanecendo dentro da sua base em Bangui (Campo M'Poko) em isolamento", com o "acompanhamento da equipa médica da força e em estreita articulação com as estruturas da saúde militar" em Portugal, lê-se no comunicado.

Todo o contingente português fez testes e os restantes 92 efetivos apresentaram resultado negativo, segundo o comunicado.

