De acordo com a página da internet da Proteção Civil, o incêndio em Nelas, distrito de Viseu, que deflagrou pelas 17:16 numa zona de mato, era o que empenhava mais meios: 164 operacionais, apoiados por 40 veículos e cinco meios aéreos.

O incêndio que teve início esta madrugada na freguesia de Canelas, concelho de Penafiel, distrito do Porto, voltou a estar ativo durante a tarde de hoje, depois de ter sido classificado como em fase de resolução ao início da tarde.

Pelas 18:45, este fogo era combatido por 158 operacionais, apoiados por 45 veículos e quatro meios aéreos.

O terceiro incêndio com mais de uma centena de operacionais lavra, desde as 16:42, numa área de povoamento florestal, na zona da Costa da Caparica, concelho de Almada, distrito de Setúbal, sendo combatido por 114 operacionais, 34 viaturas e dois meios aéreos.

Pelas 18:50, o incêndio rural que deflagrou durante a tarde de hoje na localidade das Cachoeiras, concelho de Vila Franca de Xira, já se encontra em fase de resolução, e no qual estão envolvidos cerca de uma centena de operacionais e 30 veículos.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um agravamento do risco de incêndio rural, o Governo determinou hoje a declaração da situação de alerta no continente, que vai vigorar entre as 00:00 do dia 21 de agosto e as 23:59 do dia 23 de agosto.

JGS // ZO

Lusa/Fim