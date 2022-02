100.000 pessoas abandonaram as suas casas no primeiro dia de invasão russa - ONU

Pelo menos 100.000 pessoas já abandonaram as suas casas na Ucrânia devido à invasão iniciada hoje pela Rússia e vários milhares cruzaram as fronteiras rumo a países vizinhos, segundo dados do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR).