Presença constante na televisão nacional desde inícios da década de 1990, Teresa Guilherme fez o pleno: já passou por RTP, SIC e TVI, sendo atualmente um dos rostos das manhãs da CMTV.

Além da apresentação, destacou-se na produção com o emblemático "Não Se Esqueça da Escova de Dentes", estreado na SIC em 1995.

Também produziu o popular "Ai, os Homens", no mesmo canal, entre muitos outros formatos, e na viragem do milénio revolucionou a televisão portuguesa com o "Big Brother", na TVI, o primeiro reality show português.

Cara de várias edições do programa, a par de "Survivor", "Secret Story - Casa dos Segredos" ou "Love on Top", em 2006 estreou-se como atriz na peça "A Partilha", ao lado do ator e encenador brasileiro Miguel Falabella, e em 2020 registou outra passagem bem-sucedida pelos palcos com "Monólogos da Vagina". Foi ainda diretora de ficção da SIC e participou em diversas séries e novelas do canal.