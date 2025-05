Natural de Viana do Castelo, os primeiros trabalhos fotográficos que realizou, apenas com 13 anos, para o estilista José Carlos, abriram-lhe as portas do mundo da moda.

Apesar de nunca ter sonhado com a carreira de modelo, a maria-rapaz que sonhava ser astronauta acabou por se tornar numa das top models portuguesas mais requisitadas e icónicas dos anos 1990.

Durante essa década, vence os concursos “Miss Wonderland” e “Look of The Year” e dá os primeiros passos como apresentadora, estando à frente dos formatos “Miss Portugal” (1994) e “86-60-86” (1994). Conhecida pelos seus visuais arrojados e camaleónicos, a manequim deu que falar em 1998 ao surgir em plena passerelle com o cabelo totalmente rapado.

Nos últimos anos, Sofia Aparício, que se tornou uma referência no mundo da moda e um exemplo de sucesso nas passerelles nacionais e internacionais, tem-se dedicado à carreira de atriz.