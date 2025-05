A vitória no concurso Cabelos Pantene, aos 16 anos, catapultou-a para revistas como a “Vogue”, “Harper’s Bazaar” e “Elle”, mas foi a escolha da Victoria’s Secret que lhe selou o destino.

A 13 de novembro de 2013, Sara Sampaio tornava-se na primeira manequim portuguesa a desfilar entre os “Anjos” no evento anual da marca de lingerie, sendo nesse mesmo ano eleita a modelo revelação da revista espanhola “Hola”.

Reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho com inúmeras marcas de topo, como Armani e Moschino, foi também a primeira portuguesa na edição de fato-de-banho da “Sports Illustrated”, logo em 2014. Dois anos depois, entraria no videoclipe "Chainsaw", de Nick Jonas, entre outros, tendo também tido um papel no filme “Carga” (2018), realizado por Bruno Gascon, e no “Superman”, de James Gunn, que se estreia neste ano.

Nos últimos anos assumiu o cargo de diretora de inovação da marca portuguesa de bebidas alcoólicas Phunk.