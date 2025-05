Médico e investigador, filho de portugueses de Ovar mas já nascido no Bronx, em Nova Iorque, Ronald DePinho dedicou a vida ao estudo de terapias contra as grandes patologias do mundo moderno.

Reconhecido internacionalmente pelas suas descobertas no campo do cancro, envelhecimento e doenças degenerativas associadas à idade, formou-se em Medicina no Albert Einstein College of Medicine em 1981 e assumiu posições de destaque no Dana-Farber Cancer Institute e na Harvard Medical School. Foi presidente do MD Anderson Cancer Center, onde lançou um programa destinado a acelerar a concretização das descobertas científicas em melhorias significativas na prevenção, deteção e tratamento do cancro, e é membro da Academia Nacional de Ciências e da Academia Nacional de Medicina dos EUA.

Distinguido com vários prémios ao longo da sua carreira, sendo uma figura de referência na investigação biomédica, mantém viva a ligação a Portugal, sobretudo através do Conselho da Diáspora Portuguesa, tendo aberto em 2024 uma bolsa para médicos portugueses integrarem equipas de investigação nas melhores instituições americanas na área do cancro.