É talvez o mais notável economista português.

Com apenas 29 anos, Ricardo Reis chegava a “full professor” na Universidade de Columbia, Nova Iorque, aos 37 vencia o prémio Bernacer para o melhor jovem macroeconomista europeu e um ano mais tarde o BdF/TSE em Economia Monetária.

Em 2021, seria distinguido com a medalha da Yrjö Jahnsson Foundation para o Melhor Economista.

Licenciado pela London School of Economics e com doutoramento em Harvard, é consultor de vários bancos centrais e convidado regular do fórum anual do BCE, sendo uma das peças-chave da definição da política monetária.