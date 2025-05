Licenciado em Jornalismo, foi no humor, como guionista e comentador que ficou conhecido, começando a escrever na Produções Fictícias e destacando-se com o projeto independente “Gato Fedorento” (2003), nascido na SIC Radical e que juntava pequenas cenas satíricas ou absurdas protagonizadas pelo quarteto que juntava Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela, Miguel Góis e Tiago Dores.

Com “Diz Que É uma Espécie de Magazine” e “Mixórdia de Temáticas”, levou o humor à Rádio Comercial, enquanto na televisão entrou pelos “talk shows” que olham a atualidade política com humor, em programas como o “Governo Sombra”, “Esmiúça os Sufrágios” e, mais recentemente, “Isto é Gozar com Quem Trabalha”, que apresenta semanalmente na SIC.

Tem seis livros de crónicas publicados pela editora Tinta-da-China, resultado dos textos que escreve semanalmente para jornais e revistas.