Carolina Pita Negrão apresenta o programa "Eu estou aqui" Crianças e Adultos.

A PSP, com o apoio da Fundação MEO, criou o programa "Eu Estou Aqui" que já ajudou milhares de famílias. Com uma pulseira com código único, é possível localizar rapidamente a criança, em segurança. Um programa gratuito, simples e eficaz - saiba tudo em estouaqui.mai.gov.pt

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

Saiba mais aqui