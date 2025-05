Empresária e presidente e acionista do Grupo Américo Amorim, empresa fundada pelo pai e na qual trabalha desde os 20 anos, Paula Amorim diversificado negócios, da área imobiliária ao turismo e comércio, do setor florestal e agrícola à energia.

É também presidente do Conselho de Administração da Galp Energia, uma das maiores empresas do país, que lidera desde 2016. Tem marcado o seu nome no mundo da moda e do luxo, um movimento materializado em lojas como a Fashion Clinic, a franquia da marca italiana Gucci em Portugal, uma participação na Tom Ford International ou os espaços JNCQuois, em plena Avenida da Liberdade, que juntam já três restaurantes, o clube exclusivo e um hotel.

Em 2019, lançou uma marca de moda e decoração de luxo a que deu o nome próprio e concluiu, com o grupo Vanguard, a compra da Herdade da Comporta ao Grupo Espírito Santo, tendo feito do local um destino de luxo global, que já seduziu estrelas mundiais como Madonna, Philippe Starck, Christian Louboutin ou Paris Hiltom.

É uma das mulheres mais influentes no panorama empresarial português.