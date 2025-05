Piloto português a competir em MotoGP, e a vencer na principal categoria do Campeonato do Mundo, depois de se sagrar vice-campeão mundial em Moto3 e Moto2, em 2020, Miguel Oliveira alcançou a sua primeira vitória com a sua KTM RC16, pela equipa Tech3, no Red Bull Ring. Nesse mesmo ano, vence o Grande Prémio de Portimão, depois de conquistar a primeira “pole position” da sua carreira.

Hoje a competir com a Prima Pramac Yamaha Racing Team, iniciou a carreira em Moto 3 e assinou contrato com a Red Bull KTM Ajo em 2014, que o levou ao lugar de vice-campeão no ano seguinte.

Em 2018, foi eleito Desportista do Ano, na categoria de Atleta Masculino, pela Confederação do Desporto de Portugal, e nomeado Embaixador Global da Integridade e Transparência no Desporto pela Sport Integrity Global Alliance (SIGA).

É fundador do projeto pioneiro português Oliveira Cup, um troféu-escola de motociclismo com a sua mentoria, para jovens dos 10 aos 14 anos, que ambicionam seguir as suas pegadas.