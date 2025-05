Maria João Pires nasceu em Lisboa em 1944. Começou a estudar piano muito cedo e com apenas 9 anos recebeu o prémio da Juventude Musical Portuguesa.

Reconhecida internacionalmente quando venceu o concurso internacional do bicentenário de Beethoven em 1970, em Bruxelas, recebeu o Prémio Pessoa no ano de 1989. Dez anos mais tarde, fundou o Centro de Belgais para o Estudo das Artes.

Foi distinguida com a Medalha de Mérito Cultural, em 2019, por "serviço de exceção" na divulgação cultural e foi agraciada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã Ordem do Infante Dom Henrique no mesmo ano.