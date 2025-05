É uma referência na gastronomia portuguesa, destacando-se pelo seu espírito empreendedor e inovação ao combinar a tradição com técnicas contemporâneas.

Ao longo da sua carreira, construiu um império gastronómico com restaurantes no Porto, em Cascais e Lisboa, onde se destaca o Belcanto, que reinventou e onde conquistou duas estrelas Michelin (desde 2014), e o Encanto, o primeiro restaurante vegetariano a receber uma estrela Michelin em Portugal, a par de uma estrela verde, por sustentabilidade. Também com apostas fora do país, a sua Tasca, no Dubai, também tem uma estrela Michelin.

Em 2023 inaugurou um novo conceito, uma herdade no Alentejo, junto ao Alqueva. Autor de vários livros e figura presente na televisão e rádio, Avillez continua a inspirar novas gerações, consolidando-se como um dos chefs mais influentes da atualidade.