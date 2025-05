É engenheiro eletrotécnico e doutorado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, com uma tese sobre moduladores sigma-delta contínuos utilizando integradores passivos RC, cruciais para sistemas de processamento de sinais de alta precisão.

Nascido no Pico, nos Açores, onde começou a trabalhar com 15 anos para ajudar a pagar os seus estudos, o trabalho de João de Melo fez-se notar, tendo sido escolhido para, em 2020, ingressar no CERN, em Genebra.

No grupo de microeletrónica, que hoje integra, trabalha no design de circuitos integrados de leitura e detetores de partículas tolerantes à radiação para experiências de física de altas energias, tornando-o num dos portugueses mais relevantes na área da microeletrónica e física de partículas.