Humorista, locutora de rádio e argumentista portuguesa, reconhecida pelo seu humor satírico e incisivo, Joana Marques tornou-se um fenómeno com Extremamente Desagradável, na Renascença, o podcast mais ouvido no Spotify em Portugal há quatro anos consecutivos.

Em 2023, venceu o Globo de Ouro de Personalidade do Ano em Entretenimento, façanha que repetiu em 2024.

Esgotou o Meo Arena com o espetáculo Desconfia, tornando-se na primeira humorista portuguesa a alcançar esse feito. Trabalhou como argumentista em programas como Isto é Gozar com Quem Trabalha e é uma das vozes mais influentes do humor nacional.