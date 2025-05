Nasceu em Lisboa, a dia 30 de setembro de 1976, formou-se em Direção de Orquestra na Academia Nacional Superior de Orquestra, concluiu o seu mestrado em Direção de Orquestra pela Universidade de Northwestern e prosseguiu estudos de Doutoramento na Universidade de Michigan, tornando-se desde cedo numa maestrina internacionalmente reconhecida.

Diretora Musical da Berkeley Symphony, em palco com as Orquestras Sinfónicas de Toronto, Gothenburg, Gävle, Malmö, Sydney, Nova Zelândia e Nacional de Espanha e tendo acompanhado as filarmónicas da Radio France, da Royal Stockholm e da Florida Orchestra, recebeu a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique em 2004.

Um ano mais tarde era nomeada maestrina principal na Metropolitana de Lisboa, e em 2010 recebia o Prémio Helen M. Thompson, da League of American Symphony Orchestras, destinado a reconhecer diretores musicais com potencial extraordinário.

Nesse mesmo ano, ganhou os prémios D. Antónia Adelaide Ferreira e Amália de Música Erudita. Distinguida pelo governo em 2013 como uma das "Mulheres Criadoras de Cultura", integra desde 2024 o Conselho de Estado português.