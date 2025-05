Elvira Fortunato é reconhecida internacionalmente pelo desenvolvimento do transístor de papel e pela criação do primeiro ecrã transparente feito com materiais sustentáveis, avanços que abriram novas fronteiras na eletrónica.

O seu trabalho é uma referência na inovação sustentável, promovendo alternativas ecológicas aos componentes eletrónicos tradicionais.

Professora catedrática na Universidade Nova de Lisboa, foi Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior entre 2022 e 2024 e recebeu inúmeras distinções, incluindo o Prémio Pessoa, em 2020. Com um impacto notável na ciência e tecnologia, é uma das personalidades portuguesas mais influentes das últimas três décadas.