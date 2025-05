Em quase 45 anos de prémio, só dois portugueses venceram o Pritzker, vulgarmente chamado o Nobel da Arquitetura.

Souto Moura, portuense licenciado nas Belas Artes da Escola do Porto e autor de edifícios notáveis como o Estádio Municipal de Braga e o Departamento de Geociência da Universidade de Aveiro, conquistou-o em 2011.

Tendo começado a carreira no atelier do outro Pritzker português, Siza Vieira, bebeu inspiração em Mies van der Rohe e afirmou-se no país e bem mais além como um dos mais importantes arquitetos da nova geração, assinando obras como a Casa das Histórias Paula Rego (Cascais), a Estação de Metro da Trindade, o Crematório de Kortrijk (Bélgica) ou a Casa Llabia (Espanha).