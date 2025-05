Português nascido na Guiné-Bissau, Ederzito António Macedo Lopes foi o grande herói português de 10 de julho de 2016.

Nos 29 jogos feitos com as cores de Portugal entre 2012 e 2018, fez apenas quatro golos, mas marcou o decisivo: com Ronaldo fora de campo por lesão, soube aproveitar a ocasião e num remate de génio marcou frente a França, levando a Seleção Nacional de futebol à única taça de Portugal num Europeu de Futebol.