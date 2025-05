Apresentadora e empresária conhecida por formatos como “O Programa da Cristina”, “Big Brother” e “Dois às Dez, a apresentadora natural da Malveira começou por ganhar maior visibilidade no segmento “Extras” do reality show “Big Brother”, em 2003, e no ano seguinte, quando se juntou a Manuel Luís Goucha no programa das manhãs da TVI “Você na TV!”

Depois de uma breve passagem pela SIC, em 2018, protagonizando a mais mediática contratação naquela década, regressou à TVI, onde desde 2020 assume a Direção de Entretenimento e Ficção da TVI, sendo também acionista do grupo Media Capital.

Abrindo negócios em várias áreas, editou livros, criou o blogue Daily Cristina e a revista “Cristina”, e mais recentemente, inaugurou a marca Gira, que se estrou com "uma bruma íntima”, o Pipy.