Nascido em Lisboa e apaixonado por automóveis, foi estudar Matemática em Toulouse e licenciou-se em Engenharia na École Centrale de Paris.

Entrou para a Renault em 1981 e foi ascendendo na carreira, ganhando inúmeros prémios com o desenho industrial do Mégane II, cuja equipa liderou.

Em 2014, tornou-se administrador da Faurecia, dois anos mais tarde membro do Conselho de Administração da Airbus e em 2019 ganhou o prémio BFM de Gestor do Ano.

Personalidade do Ano no World Car um no mais tarde, em 2021 tornou-se no primeiro diretor-geral do grupo Stellantis, nascido da fusão entre a PSA (Peugeot-Citroën) e a Fiat Chrysler. tornou-se o primeiro diretor-geral do grupo automóvel multinacional