Carlos Nobre, mais conhecido por Carlão, é um rapper e letrista natural de Angola que cresceu em Almada.

Iniciou o seu percurso na música em 1993, com a criação da banda da Weasel, uma das mais populares dessa década na qual adotou o pseudónimo Pacman e juntou hip-hop, pop, soul ou rock, vencendo em 2004 o Best Portuguese Act nos MTV Europe Music Awards. O grupo regressou aos palcos em 2022, para um concerto esgotado no festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, e voltou a reunir-se pontualmente para concertos nos anos seguintes.

Carlão também fez parte da banda punk/hardcore Os Dias de Raiva e mantém um percurso a solo desde o álbum “Quarenta” (2015), tendo criado ainda o projeto paralelo Algodão. Em coautoria com Helena Costa desenvolveu “Livres e Iguais”, que integrou a lista de livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura.

Na televisão, destacou-se como como comentador no programa “Esquadrão do Amor”, do Canal Q, e como mentor no “The Voice Kids”, da RTP1.