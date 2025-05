Nome incontornável do Cinema Novo Português, o realizador, produtor, escritor e professor inscreveu vários filmes na memória coletiva nacional.

“O Lugar do Morto” (1984), “Jaime” (1999), “Os Imortais” (2003), “Call Girl” (2007) e “Os Gatos Não Têm Vertigens” (2013) estão entre os mais emblemáticos do autor natural de Leiria, que morreu em 2024, aos 84 anos.

Um dos fundadores das produtoras V. O. Filmes e Opus Filmes e do Centro Português de Cinema, António-Pedro Vasconcelos também foi crítico literário e cinematográfico, tornando-se ainda mais próximo do grande público enquanto comentador desportivo. Em 1992, foi condecorado com o grau Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, pelo então Presidente da República Mário Soares.