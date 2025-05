Filiou-se na Juventude Socialista logo em 1975 e pelo PS seguiu uma carreira política que o levou a vários cargos de relevo, incluindo o de presidente da Câmara de Lisboa (2007-2015) e o de primeiro-ministro, de 2015 a 2024, onde chegou após ter perdido as eleições legislativas para Pedro Passos Coelho, por via de uma solução de apoio parlamentar para a qual conseguiu mobilizar os partidos da esquerda radical, PCP e BE, montando a geringonça.

Conseguiu a maioria absoluta apenas no último mandato, que deixou na sequência de uma investigação judicial, mas não saiu da esfera do poder, revelando-se uma vez mais um dos políticos mais influentes das últimas décadas, ao ser eleito, em 2024, presidente do Conselho Europeu.

É o português com o mais alto cargo na União Europeia até à data.