Investigadora e engenheira geoespacial, em 2018 tornou-se na primeira mulher portuguesa (segunda pessoa do país) a completar o PoSSUM (Ciência Suborbital Polar na alta Mesosfera), apoiado pela NASA, e a treinar como astronauta.

Participou em missões de simulação em ambientes isolados para testar tecnologias e estratégias para futuras explorações espaciais e o seu trabalho tem sido fundamental para a investigação em astrobiologia, geociência e robótica espacial.

Investigadora no Instituto Superior de Engenharia do Porto e no Laboratório de Robótica e Sistemas de Engenharia, tem estado envolvida em missões e projetos ligados à astrobiologia e à exploração planetária, estudando ambientes extremos na Terra como análogos de Marte.