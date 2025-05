Começou no fado, mas está cada vez mais aberta a uma pop de vistas largas.

Com o sétimo álbum, “Casa Guilhermina” (2022), o seu primeiro lançamento independente, a cantora nascida em Santarém afastou-se de um percurso até então ao lado da editora Universal e abraçou influências eletrónicas e africanas.

Mas o gosto por outras linguagens já tinha ficado expresso quando foi convidada para atuar em concertos dos Rolling Stones e de Prince em Portugal, em 2008 e 2010, respetivamente.

Também colaborou com Herbie Hancock, Gilberto Gil e foi convidada por Caetano Veloso para o seu disco de tributo (foi a única voz portuguesa do registo editado em 2012). Em 2015, foi feita Comendadora da Ordem do Infante D. Henrique.