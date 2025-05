Não têm sido dias fáceis para os habitantes da Terra. A Índia e o Paquistão desentenderam-se, o novo Papa é americano e, pior, o André Ventura foi internado porque deu dois goles num copo de água.

Há quem ache que foi simulação. Por exemplo eu. Mas respeito qualquer que seja a decisão da equipa de arbitragem. Do que vi das imagens, fiquei com a sensação de que o copo de água já lá estava. A mim parece-me que é o Ventura que procura claramente o contacto, e depois deixa-se cair.

Para mim mantém-se a decisão do próprio quanto à forma como bebeu daquele copo: não foi penálti.

Não acredito que o episódio se vá refletir em mais votos para o André Ventura. Quando muito ainda o prejudica, porque a rapidez com que ele foi atendido nas Urgências de Faro roubou-lhe qualquer legitimidade para apontar críticas ao SNS.

Vamos a votos no domingo. Tenho procurado informar-me desde que o governo pegou nas eleições de 2024, calçou as meias do Vasco Palmeirim e disse: "Quer bloquear a sua resposta?"

Até fiz o meu votómetro. Percebi rapidamente que tenho de começar a ter algumas opiniões. Respondi a 87% das perguntas com "Neutro". Houve apenas uma pergunta em que respondi "Concordo Totalmente", mas foi porque confundi Eutanásia com Eu na Ásia.

Não sei se sou de Esquerda ou de Direita. Por um lado, identifico-me com os ideais de Esquerda, mas, por outro, nunca tive uma totebag.

Também me alertaram para o perigo de pertencer à Esquerda caviar. Pelos vistos é o nome que se dá aos comunistas que andam com um iPhone no bolso. Eu achava que os comunistas nem sequer tinham espaço nos bolsos por causa dos panfletos. Mas pelos vistos até um iPhone têm. O iPhone comunista: o iPhone Pro Marx.

Talvez seja de Direita. Mas acho injusto que a Extrema-Direita não goste dos ciganos. Especialmente porque o melhor português que alguma vez atuou na extrema-direita era cigano, e inventou a trivela.

Pensei em votar num dos outros partidos de Direita, mas tenho muito medo que relembre a minha namorada de que tenho de tomar a Iniciativa de lhe dar uma Aliança.

P.S. Eu quero ser Livre.

Podia haver ao menos um partido à minha medida, que fosse neutro em todas as questões relevantes da sociedade.

Esperem, ainda nem sequer fui ver o resultado do meu votómetro.

97% de correspondência? Está decidido. Vou votar no PAN.

Comediante estagiário