Nos últimos anos, temos assistido a um notável crescimento na indústria global dos videojogos e Portugal não fica atrás nessa tendência. De acordo com dados do Statista, prevê-se que o mercado dos eSports obtenha uma receita de 4,3 mil milhões de dólares em 2024. Além disso, prevê-se que até 2028 esta indústria atinja um total de 856,5 mil milhões em termos de utilizadores.

Os investimentos em jogadores neste setor têm aumentado de forma significativa, refletindo uma evolução muito positiva nos últimos cinco anos. Com o aumento da popularidade dos eSports, Portugal começa a contribuir para a formação de jovens talentos, que se destacam em competições internacionais. E este crescimento não se restringe apenas ao aspeto financeiro. Abrange, também, uma transformação cultural e desportiva.

Os jogadores de eSports têm uma grande responsabilidade. A verdade é que não estão apenas a jogar pelo seu próprio sucesso. Eles representam uma organização ou clube. Isto significa que há expectativas tanto em relação ao seu desempenho individual como à sua capacidade de representar os valores e a imagem do clube da melhor maneira possível.

A comunidade gaming também representa um papel importante no apoio e na inclusão no desporto. Através do jogo, as pessoas conectam-se com outras que partilham as mesmas experiências e interesses, independentemente das diferenças que possam existir fora do mundo virtual.

É importante salientar que os eSports não se limitam aos jogadores profissionais — estes englobam uma base de adeptos apaixonada que acompanha torneios e competições. A comunidade de eSports cria uma atmosfera de emoção, semelhante à experiência desportiva tradicional, como por exemplo, nos eventos da eLiga, que estão a decorrer nos estádios numa escala cada vez maior, seguindo o exemplo da primeira fase que teve lugar no Estádio da Luz, associando assim a dimensão do futebol a esta competição virtual. Esta iniciativa tem vindo a ganhar popularidade e destaque, à medida que mais estádios abrem as suas portas para acolher os torneios de eSports, criando uma experiência emocionante para os participantes e espectadores.

Além disso, a colaboração com a FPF e com a eLiga (Federação Portuguesa de Futebol) ajuda também a legitimar os eSports como uma forma de desporto reconhecida em Portugal. Ao receber apoio de uma organização tão prestigiada, os eSports ganham mais visibilidade e aceitação junto do público em geral e das organizações desportivas.

Ao explorar mais a fundo este fenómeno e as implicações para o panorama desportivo em solo nacional, torna-se evidente o papel crescente dos eSports como uma plataforma para os clubes desportivos alcançarem um público mais vasto e diversificado. Muitos adeptos dos clubes já são entusiastas de videojogos e eSports, o que proporciona uma oportunidade para as organizações desportivas se envolverem mais com a sua base de adeptos, oferecendo-lhes conteúdo e experiências relacionadas com os eSports e o gaming, mas não só. O crescimento desta área cria oportunidades de emprego na indústria do desporto, desde a gestão de equipas e eventos até funções de produção de conteúdo e marketing digital especializado em eSports, entre muitas outras funções.

É evidente que os eSports estão a ganhar cada vez mais relevância em Portugal. Os clubes desportivos têm um papel fundamental a desempenhar na expansão e desenvolvimento desta modalidade. Com o crescimento contínuo dos videojogos e dos eSports, é expectável que Portugal consolide ainda mais a sua posição como player nesta modalidade, que se encontra em constante evolução.

Treinador principal da equipa de eSports Benfica Teleperformance