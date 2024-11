Nos últimos anos, temos assistido a um crescimento exponencial do enoturismo, tendo-se tornado numa das grandes apostas do setor turístico a nível mundial. Portugal, com a sua rica tradição vinícola e paisagens idílicas, não ficou atrás e começou a apostar em pacotes de experiências vínicas que conquistaram os corações de milhares de visitantes.

O Enoturismo tem a capacidade oferecer experiências genuínas e memoráveis, capazes de envolver todos os sentidos. O turista que procura este tipo de experiência, não se limita a contemplar a paisagem ou a degustar um vinho. É convidado a mergulhar na história, a participar no processo de produção, a entender as particularidades das castas e a sentir a paixão que o produtor coloca em cada garrafa. Este envolvimento emocional e sensorial tem um impacto profundo, e a autenticidade desta experiência é o que, cada vez mais, atrai turistas de todo o mundo ao nosso país.

Acredito que no futuro, o enoturismo irá transformar-se numa experiência ainda mais personalizada, imersiva e emocional. Temos aqui uma oportunidade de ouro para nos destacarmos junto dos consumidores, abrindo-lhes “as portas” das nossas vinhas, das nossas casas, e convidando-os a conhecer a história por trás de cada garrafa. Os turistas não querem apenas um produto, mas uma experiência que possam viver, levar consigo e partilhar com amigos e familiares.

Para além disto, o enoturismo tem, ainda, o potencial de ser um motor de desenvolvimento económico. Ao atrair turistas para regiões menos exploradas, contribui para a dinamização da economia local, promovendo o comércio, a gastronomia regional e o artesanato. A valorização do território e das suas tradições torna-se um pilar fundamental desta experiência. Mais do que simples turistas, os visitantes de enoturismo tornam-se embaixadores das regiões que visitam, partilhando com outros a riqueza que encontraram. De igual modo, a responsabilidade social no que diz respeito à contratação de mão de obra local ganha destaque, ao fomentar emprego e apoiar a economia das comunidades.

No entanto, a aposta no enoturismo deve ser feita com consciência. A sustentabilidade das regiões deve ser preservada e constituir uma preocupação enraizada no ADN de cada projeto. O futuro desta atividade passa também por uma transformação digital. Apesar de o enoturismo ser uma experiência física, a tecnologia pode servir de ponte para aproximar mais o consumidor desta realidade. As plataformas digitais permitem que as quintas e produtores contem as suas histórias, vendam os seus produtos e experiências e criem expectativas que incentivem futuras visitas.

Os pequenos produtores de vinho têm aqui uma oportunidade única de se posicionarem no mercado global. Se por um lado, não têm a escala e os recursos dos grandes produtores, por outro lado, têm algo que muitos destes produtores não conseguem replicar: a autenticidade. Ao abrir as portas das suas quintas e herdades, ao partilhar as histórias de família que se entrelaçam com a produção do vinho, criam uma ligação emocional com os visitantes que dificilmente será esquecida.

No fundo, o enoturismo é mais do que turismo, é uma celebração da cultura, da terra e da paixão de quem produz vinho. E será essa paixão, aliada à inovação, que continuará a transformar destinos, colocando Portugal, e os seus produtores, no mapa dos mais apaixonados pelo mundo do vinho. Porque, no final de contas, é esta capacidade de contar histórias autênticas que faz do enoturismo uma experiência única, e o seu futuro, brilhante!

Diretor-Geral da Cas’Amaro