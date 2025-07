O calor era imenso. Todos o sentimos nestes dias. O sol escaldava desde bem cedo e mesmo quem gosta de calor sentia-se incomodado.

Pessoalmente creio que, mais que o frio ou o vento, é o calor o que mais perturba. Tolhe o raciocínio, corta-nos os movimentos, faz-nos parecer pasmados. Há no entanto três coisas que nos podem animar no tempo quente: aquele momento do dia em que a luz começa a desaparecer e sopra uma brisa, as árvores que nos abrigam e água no horizonte.

O fim da tarde à beira de um rio é nestas alturas a melhor coisa que pode acontecer. A luz muda de figura, desenham-se as sombras e os meios tons, atenua-se o contraste da luz dura e brilhante, o rio é um espelho que reflete as margens.

E é nestas alturas que me vem à memória, cada vez mais nestes dias, estas palavras de Bertolt Brecht: “Do rio que tudo arrasta se diz que é violento/ mas ninguém diz violentas as/ margens que o comprimem”.

Nestes dias da brasa, de calor intenso e em que o mundo salta de confusão em convulsão, lembro-me sempre do poema de onde estes versos são tirados, Sobre a Violência, escrito no final dos anos 30 do século passado, quando o mundo começava a sentir a agitação que levaria a uma guerra mundial. Fico a pensar nisto enquanto olho para esta paisagem, que descobri nas Portas de Ródão, onde o Tejo se mostra e vence as margens.

Estratégias de comunicação// Manuel Falcão escreve sempre à sexta-feira, no SAPO