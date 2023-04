Com a Revolução dos Cravos, também o Desporto se emancipou. O 25 de Abril foi o primeiro passo rumo à ambicionada Democracia, consolidada a 25 de novembro de 1975, onde todas as pessoas realmente contam, numa sociedade livre, mais justa e igualitária. Foi por força desse espírito novo, agregador, que Portugal criou Memória e Futuro. Com todos. Para todos.

O Desporto convoca-nos, todos os dias, para estas conquistas: a Justiça social, a Liberdade de pensamento e de expressão, a Igualdade. Na sua génese, é um exercício de cidadania e a expressão máxima do que é ser livre para chegar além dos limites e das barreiras físicas e mentais. É a extensão do social, de quem pratica e de quem o vê. É desenvolvimento. É Liberdade de reunião. Respeito pela diferença. É espaço de coesão.

No novo regime democrático e no momento de mudança social e política pós-25 de Abril, o Desporto passou a ser mais participativo, pela expressão livre da escolha e pelo incremento de modalidades outrora residuais. Os atletas passaram a ter acesso a mais e melhores condições para treinar. Foram criadas coletividades e associações desportivas com relevância e intervenção no tecido social. Nasceram novos pavilhões e infraestruturas. O País abriu-se a ele próprio e ao mundo, também na sua dimensão desportiva.

Celebramos os 49 anos de Revolução. São, afinal, quase cinco décadas de aprendizagem no exercício da Liberdade e da Democracia, num país que ainda tem clivagens económicas e sociais a serem ultrapassadas.

No Desporto essas mesmas clivagens tendem a esbater-se. Porque este é agente mobilizador de mudança de paradigmas sociais e culturais, de quebra de preconceitos, de fortalecimento das relações sociais e de promoção de ideais e valores.

Não podemos nunca esquecer do caminho do Portugal democrático e não nos deixarmos cair na armadilha de considerarmos as suas conquistas como dados adquiridos – a paz, as liberdades políticas, cívicas e individuais, a tolerância, o acesso aos serviços públicos, à saúde, à educação, à cultura e ao desporto. Tais conquistas não são irreversíveis e é perigoso considerá-las como tal.

Viver em liberdade é viver num país onde o debates de ideias é livre, onde é possível discutir todos os temas sem preconceitos nem ofensas, e em que a diferença não é motivo de fraturas ou censura.

No Porto, consagramos o Desporto como um elemento transversal na construção de uma cidade atenta às diferenças, mais sustentável, mais moderna, inclusiva e que promova o desenvolvimento integral dos seus cidadãos. Faz parte da nossa cultura. Faz parte da nossa missão.

Em 2020, o município, através da empresa municipal Ágora, criou o projeto “Desporto no Bairro”, que até hoje procura ajudar a promover novos desafios e metas para jovens que residem nos bairros sociais da cidade, através da prática de várias modalidades desportivas. Ousamos desafiar as barreiras geográficas e sociais através deste programa.

Desde a sua génese acreditamos que o “Desporto no Bairro” poderia ser um forte instrumento preventivo no combate a comportamentos de risco associados à delinquência, à marginalidade, à violência, ao insucesso escolar e à falta de orientação e sonhos.

Este projeto nasceu com o intuito de inspirar e motivar os mais jovens através da prática do skate, o breaking, o streetbasket e o surf. Ao longo das suas três edições, o programa impactou, direta e indiretamente, 2400 pessoas de mais de 17 bairros sociais do Porto. E o resultado chega-nos diariamente com frases encorajadoras: “Ser livre é ter rodas nos pés”, “Um sonho tornado realidade”, “Um projeto que muda vidas”. Todos os anos fazemos questão de estar onde eles estão – no centro dos núcleos habitacionais para chegarmos ao coração dos que lá vivem. Desafiamos a saírem da sua zona de conforto para ambicionarem serem mais através da prática desportiva.

Enquadrado nas comemorações do 25 de Abril, alguns destes jovens mostraram em São Bento que a Memória e o Futuro da Revolução têm, afinal, expressão no Presente.

O Desporto transforma e liberta. É morada dos mais nobres valores de Abril. É uma utopia que se cumpre, um sonho que ousamos ter e que se torna realidade, dia a dia.

Catarina Araújo | Vereadora da Juventude e Desporto da Câmara Municipal do Porto