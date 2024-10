Nos dias de hoje, é comum que os empresários apenas pensem em avaliar a sua empresa quando a querem vender. No entanto, realizar uma avaliação não deve ser algo que acontece apenas num momento de possível venda, já que é uma excelente oportunidade para analisar a solidez financeira e o potencial de um negócio.

Outra tendência partilhada entre os empresários é considerar que as avaliações são necessárias apenas para as grandes empresas, o que não é verdade. As avaliações são também úteis para as micro e pequenas empresas, precisando de ser ajustadas à realidade e dimensão deste tipo de negócios.

Muitas micro e pequenas empresas começam como a criação do próprio emprego do sócio fundador, o que leva a uma maior propensão para o cruzamento entre a vida financeira do sócio e a da empresa, gerando por sua vez gastos que não estão totalmente relacionados com a operação da organização. Outro ajuste necessário diz respeito ao custo dos próprios sócios, que neste tipo de empresa poderá ser desproporcional ao nível de faturação.

Devido aos fatores acima mencionados, a avaliação de micro e pequenas empresas é geralmente ajustada para se encontrar o rendimento real passível de se extrair desta tipologia de negócio, pois é com base nesse rendimento que irá ser baseada a avaliação da empresa. Por outras palavras, este rendimento ajustado deve ser a métrica de rendimento a ser usada no modelo de avaliação.

Encontrada a métrica mais adequada à realidade e dimensão destas empresas, é fundamental estabelecermos a metodologia de avaliação.

Das diferentes metodologias utilizadas, a avaliação por múltiplos é para mim a mais adequada pois assume que , empresas semelhantes, têm valores idênticos e as transações passadas ajudam a estimar o valor atual das empresas que lhe são parecidas. Os múltiplos de cada transação não são mais do que o valor da transação a dividir pela métrica de rendimento escolhida. No caso das micro e pequenas empresas, o seu valor é determinado com base na relação entre o rendimento ajustado multiplicado pela média ou mediana dos múltiplos de empresas comparáveis.

Todas as metodologias de avaliação têm os seus prós e contras. No entanto, no universo das micro e pequenas empresas, esta é a que parece resolver melhor as dificuldades específicas deste segmento.

Miguel Marecos, cofundador e co-CEO da Matoaka