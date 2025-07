De acordo com o muito esperado relatório do INE, o índice de preços da habitação relativo ao 1º trimestre de 2025 teve um crescimento de 4,8% em relação ao trimestre anterior, tendo sido um dos crescimentos mais expressivos verificados nos últimos dois anos.

Em comparação com o trimestre homólogo, o 1º trimestre de 2025 cresceu em relação a 2024 cerca de 16,3%, apresentando-se também como um dos maiores incrementos verificados em termos homólogos, de referir que em relação à média de crescimento homólogo verificada no últimos dois anos, duplicamos esse valor neste trimestre.

Renovam-se assim as boas perspetivas ao nível das transações imobiliárias e respetivo valor global. Neste primeiro trimestre, realizaram-se 41.358 transações correspondendo a um valor global de 9,6 mil milhões de euros; estes números representam uma diminuição no total das transações de cerca de -8,5%, tendo contudo crescido o mercado cerca de 5% em termos do seu valor global, mantendo-se assim genericamente em linha com os trimestres anteriores.

Em termos do preço médio de transação assistimos também a um crescimento para um valor de 233 mil euros, representando uma evolução positiva de 3,3% em comparação com o trimestre anterior, mantendo-se a evolução dos preços em linha com o crescimento trimestral verificado nos dois últimos anos.

Ao nível da componente do preço entre habitações novas e usadas, mantiveram-se neste trimestre as mesmas dinâmicas, verificando-se um crescimento de forma mais intensa do segmento do usado em relação ao novo, com variações positivas de 5,3% e 3,7%, demonstrando que os preços das habitações valorizam mais do que os preços dos novos. Neste trimestre, o mercado vendeu cerca de 80% de casas usadas e 20% de casas novas, em linha também com os trimestres anteriores.

Em termos globais assistimos a uma clara manutenção das variáveis críticas do mercado imobiliário mantendo-se sinais evidentes de crescimento sustentado tanto ao nível das transações como do seu valor global. Para a sustentabilidade deste crescimento muito contribui a evolução dos preços que se tem apresentado como moderada e em linha com o verificado em trimestres anteriores.

Consegue-se antever que o mercado em 2025 poderá atingir um nível de transações a rondar as 180 mil a que deverá corresponder um valor global a rondar os 36 mil milhões de euros.

Mais uma vez e a par de outros, o setor imobiliário em Portugal apresenta-se como um setor robusto, sustentado e não especulativo, devendo ser cada vez mais considerado como um setor estratégico para o desenvolvimento do país e para a sustentabilidade das famílias.

Empresário e gestor, licenciado Católica Business School, Pós graduação Porto Business School