Sou membro de um partido que muito me orgulha, com o qual, de uma forma muito honesta, partilho grande parte das ideologias e dos valores. Claro que sinto haver algumas divergências. Por vezes, a maioria partilha a minha visão, às vezes concordamos com parte dela e às vezes tenho uma visão completamente diferente, porque vidas diferentes e abordagens diferentes dão origem a posições diferentes. Mas é diversidade, é parte da componente humana, divergir é bom!

Divergir, para podermos convergir, é parte de um crescimento incrível!

Não temos de começar uma guerra por isso, apenas precisamos alinhar os chacras, para voltar ao que nos une e retirar o melhor de cada um, rumo a um objetivo em comum. Travamos demasiadas guerras nesta vida, temos de escolher as que valem a pena. Como membro da Iniciativa Liberal penso que temos adversários gigantes lá fora e não precisamos de criar pequenos monstros internos.

A diversidade de pontos de vista é fundamental para a construção de um futuro melhor. A confluência de diferentes perspetivas, experiências e ideias enriquece o debate político e permite a criação de soluções mais abrangentes e eficazes para os desafios da sociedade. A multiplicidade de pontos de vista dentro do partido promove um escrutínio interno mais rigoroso das propostas e políticas. Diferentes visões desafiam e complementam-se umas às outras, levando a um processo de debate mais rico e à depuração de ideias. O diálogo entre diferentes correntes de pensamento permite a criação de políticas públicas mais criativas e eficientes.

A opinião de cada membro é sempre uma mais-valia internamente. Se podemos ter 50 pontos de vista, porque vamos cingir-nos apenas a um? Vamos ver os 50 e retirar o melhor de cada um deles. Sem esperar que o nosso seja o escolhido, mas ouvido, e que saia para o exterior o melhor de nós. Guerras, assumo-as como parte integrante do crescimento, mas se as puder evitar vou fazê-lo, porque o crescimento não tem de ser sempre proveniente de uma guerra!

A disputa interna por cargos de liderança incentiva a busca por novas ideias e soluções inovadoras. Os candidatos são obrigados a apresentar propostas consistentes e a conquistar o apoio dos membros do partido, o que contribui para a elevação do nível do debate político.

Não somos ovelhas de um rebanho que se deixa guiar por um pastor, ainda que esse pastor possa mudar de vez em quando (ou não). Não almejamos termos, cada um de nós, um partido unipessoal. Almejamos sim, o melhor compromisso dentro de todos os valores que nos unem.

Marta Gonçalves, designer de moda e têxtil e membro da Iniciativa Liberal