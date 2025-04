No Alentejo, a Primavera é tempo de tosquia e convida a reflectir sobre a situação — dramática — do sector da lã. Como fibra natural, a lã é constituída por cerca de 50% de carbono biogénico. Este carbono é parte de um ciclo natural, no qual foi previamente fixado por plantas que, através da fotossíntese, o capturaram quando estava na forma de dióxido de carbono (CO 2 ) livre na atmosfera. Do outro lado da equação do carbono temos o metano (CH 4 ) emitido pela fermentação entérica do processo digestivo dos ovinos, que se considera ter um potencial de aquecimento 25 vezes superior ao do CO 2 .

O resultado desta equação, na óptica do impacto sobre o estado do planeta, tem sido disputado e polarizado, com uns a considerarem a lã a bête noire das fibras, ao passo que outros se empenham numa defesa baseada num certo "naturalismo", em que tudo o que é natural tem, necessariamente, que ser bom.

Face à complexidade de fileiras como a da lã, aquelas perspectivas parcelares ficam necessariamente aquém do quadro geral para uma análise equilibrada. À luz do conhecimento actual, questões deste género só podem ser correctamente avaliadas com metodologias como a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), que avalia, de forma sistemática as entradas e saídas e os impactos ambientais associados a todas as etapas de vida de um produto, desde a produção das matérias-primas até ao destino final (reciclagem, eliminação, etc.).

Para produtos como a lã, as ACV consideram tipicamente quatro fases: (1) na exploração; (2) processamento e manufactura; (3) fase de uso e (4) fim de vida[1].

Existem diversos artigos publicados com ACV a várias fibras têxteis, nos quais se observa uma tendência para destacar a importância da fase de uso na estimativa dos impactos globais dessas fibras o que, trocado por miúdos, significa que, quantas mais vezes se usar uma peça, menor será o seu impacto ambiental.

Neste quadro, a lã, além das características de utilidade e conforto reconhecidas há milénios, apresenta uma série de outras características (é renovável, biodegradável, reciclável e tem baixo custo de manutenção) que a tornam particularmente adequada a uma vida longa, que pode reduzir o impacto ambiental daquilo que vestimos. Acontece que esta vida longa colide de frente com a tendência de fast-fashion que marca o tempo que vivemos e que representa, por si só, um problema.

A nível mundial, a lã representou, em 2023, apenas 0,9%[2] da produção de fibras têxteis, enquanto, na Europa, se estima que entre 50% a 80% da lã produzida não chega à indústria, ficando a apodrecer no campo, sendo enterrada ou, pior, queimada. A razão principal é o preço, não tomado absolutamente, mas por comparação com as fibras sintéticas, na sua maioria co-produtos da indústria do petróleo, o que garante, enquanto a humanidade depender do petróleo, abundância das matérias-primas que as constituem, a muito baixo preço, permitindo abraçar, sem limites e sem remorsos, a referida tendência para a fast-fashion.

No entanto, o preço baixo esconde uma face sinistra: sabe-se hoje que, além das fibras sintéticas estarem umbilicalmente associadas ao sector maior contribuidor (73,2%, em 2016) para a emissão de gases com efeito de estufa[3], são também um dos principais contribuidores (entre 16 e 35%) para a poluição por micro-plásticos que, além de problemas ambientais, influem negativamente na saúde animal e humana[4].

Por tudo isto, é vital informar os consumidores, para que, no momento da compra, saibam, de facto, a pegada ambiental do que estão a comprar. É aqui que se enquadra o desenvolvimento do método PEF[5] pela Comissão Europeia, em que se definem conjuntos harmonizados de regras para permitir avaliações fiáveis e transparentes dos impactos ambientais dos produtos.

As regras para vestuário e calçado estão em desenvolvimento[6], mas, para já, não incluem a questão dos microplásticos, por se considerarem as metodologias ainda em desenvolvimento. Sendo esta questão tão relevante e a tantos níveis, a sua omissão, além de enganadora para os consumidores, será muito lesiva, não só para a lã, mas para todas as fibras naturais[7].

Enquanto estas questões não se clarificam, podemos sempre, nas nossas compras, recorrer ao velhinho bom-senso, bem ilustrado no texto seguinte[8]:

Se hoje fosse anunciada uma nova fibra têxtil que:

fosse produzida ao ar livre, com baixo consumo de energia, sem subprodutos nocivos ao ambiente, a partir de matérias-primas simples e inesgotáveis e com um leque amplo de comprimentos e espessuras

fosse fácil de processar, de misturar com outras fibras, de tingir, que feltrasse naturalmente e que aceitasse prontamente tratamentos especiais;

tivesse sido exaustivamente testada em todo o tipo de situações, quimicamente neutra, sem riscos de alergias desconhecidas, não tóxica, não irritante, capaz de confortar bebés e de eliminar úlceras de pressão em doentes acamados;

que fosse arejada, elástica, flexível, resistente ao fogo, repelente de água, com propriedades de isolamento térmico e acústico e que naturalmente reduzisse os odores corporais e a electricidade estática;

que fosse resistente à sujidade, ao amarrotamento e facilmente lavável a baixas temperaturas;

que fosse durável, resistente ao bolor e à degradação bacteriana;

e que, no fim, fosse facilmente reutilizável e completamente biodegradável.

Diríamos que esta fibra seria um milagre, a solução para muitos problemas. As fibras que obtemos das ovelhas são um milagre.

Engenheiro Agrónomo e Agricultor

