Ao contrário do que se podia pensar, e a propósito de um vocábulo que entretanto entrou muito na moda, devo dizer que esta fotografia que hoje mostro não é uma perceção. É uma realidade com a qual me defrontei um destes dias, logo pela manhã, em pleno centro de Lisboa, junto às Amoreiras.

No chão, no passeio, uma embalagem de um hambúrguer, o pão caído, aberto, exposto, ao lado de uma outra embalagem de onde espreitavam batatas fritas. Estava assim. Despudoradamente assim.

Ao olhar para isto, fiquei na dúvida se teria caído ou se teria sido ali colocado de propósito — não nego à partida nenhuma das hipóteses. Seja como for, esta é a imagem contemporânea de uma enorme falta de civismo e de respeito pelo próximo. Nem sei como classificar a atitude de deixar no passeio público uma refeição transformada em lixo urbano.

Queixamo-nos muito da falta de limpeza das ruas, mas uma parte da responsabilidade é das pessoas, que não hesitam em deixar no chão o que calha e que fazem o que lhes apetece sem pensar nos outros. Revolta-me a forma como situações destas são encaradas: na rua, as pessoas passavam, olhavam e encolhiam os ombros. Não ouvi uma palavra de indignação e não compreendo como há quem se conforme com estes comportamentos.

Encarar esta paisagem não é o melhor começo do dia. O conformismo com situações destas é o primeiro passo para perdemos o respeito pelos outros e o caminho mais rápido para a selvajaria generalizada crescer na sociedade.

Estratégias de comunicação