A minha transição para a vida adulta tem sido uma espécie de Scrabble de siglas e acrónimos. Onde antes proliferavam os LOL, WTF ou o GMDT, agora reina o IUC, o IMI e o IPTV.

Sempre tive facilidade em fazer declarações de amor, mas noto ter muito menos para fazer declarações de IRS.

Durante anos, confundi o IRS com o RSI (rendimento social de inserção). Sempre achei que a minha mãe andava a enganar o Estado quando me dizia que já tinha recebido o IRS.

- Para que é que precisamos disso, mãe, se eu ando num colégio e nunca sequer bebi Fanta?

Não é fácil ser comediante estagiário e tentar desencantar piadas sobre IRS. Talvez seja o que me falta para subir de escalão.

Até lá, continuo a classificar "sem querer" faturas de livros na categoria de educação do e-fatura.

E até vos digo mais. No que toca a classificar faturas de gasolina como despesas de restauração, sou como o Tiago Grila com atropelamentos e fuga: confesso que já fiz.

Para quem não viu as notícias, este indivíduo foi a um podcast e aproveitou para confessar crimes. O primeiro foi fazer Lisboa-Porto de uber, tarifa dinâmica, por 962 euros. Ao menos que tenha classificado a fatura na categoria de "Passes Mensais", a ver se ainda vai buscar algum no reembolso do RSI.

O segundo crime, e talvez mais relevante, foi o crime de omissão do dever de auxílio, revelado, quando desafiado a dizer um segredo que nunca tivesse contado, através da frase: "pá, atropelei uma pessoa e fugi!", tendo procedido a partir-se a rir, juntamente com o podcaster.

Muita gente criticou o Tiago Grila por dizer que atropelou uma pessoa enquanto se ria. Mas pouca gente sabe que quando conduzes um Toyota: Ya, ris.

Mas ao nível de detalhe que o homem deu, é impossível ser inventado: estava a chover, foi ali na subida, quem sai do Bingo da Amadora, passadeira com semáforo verde para os peões, a velha ainda lhe partiu o vidro com o ferro do guarda-chuva, era capricórnio…

Em defesa do Tiago Grila, ele só não viu a passadeira porque ia ao telemóvel. A PSP concluiu que, à quantidade de vezes que o Rei do TikTok diz "Sai cavalinho…", o mais provável era estar a jogar xadrez online. Faz sentido, até porque às vezes para proteger o Rei é preciso sacrificar um peão.

Da minha formação jurídica restou apenas a leve sensação de que os crimes prescrevem e que, talvez por isso, o à-vontade com que confessou o crime se baseasse no facto de ter sido algo que tivesse acontecido há vários anos.

Mas não. A PSP andava atrás do culpado deste atropelamento há um ano. E agora que o encontraram, deem-lhe o prémio de empregado do mês.

Entretanto o Tiago Grila já veio dizer que isto foi tudo uma manobra de marketing e até brincou, insinuando que tinha sido ele a raptar Maddie Mccann.

Os pais da britânica já reagiram e ameaçaram o português com uma ação por violação de direitos de autor.

