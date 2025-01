O inverno é sinónimo de dias mais curtos e temperaturas mais baixas que nos levam a procurar um maior conforto, que muitas vezes, se traduz em refeições mais calóricas e momentos de menor atividade física. Este cenário, aliado ao aumento natural do apetite nesta estação, leva muitas pessoas a reportar um aumento de peso. No entanto, está ao alcance de todos contornar esta tendência com estratégias simples que promovem uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, mesmo nos meses mais frios.

Manter um peso saudável no inverno não é apenas uma questão estética – é essencial para a saúde física e emocional. A estação pode ser um convite ao sedentarismo e a escolhas alimentares menos equilibradas, mas com alguma organização e disciplina, é possível aproveitar o melhor que o inverno tem para oferecer, sem comprometer o bem-estar.

1. A importância de permanecer ativo

Uma das maiores dificuldades durante o inverno é manter a rotina de atividade física. O frio desmotiva até os mais dedicados, mas o movimento é crucial não só para aumentar o gasto calórico, mas também para combater a sensação de letargia que esta estação pode trazer.

A chave está em encontrar atividades que proporcionem prazer. Para uns, isso pode significar aulas no ginásio, como pilates ou spinning; para outros, caminhadas ao ar livre em horários mais amenos. O importante é manter o corpo em movimento e criar uma rotina adaptada às suas preferências e disponibilidade.

2. Escolhas alimentares inteligentes

O inverno é, sem dúvida, uma estação de alimentos “de conforto”, onde reinam os pratos ricos em gordura, sobremesas quentes e bebidas calóricas. No entanto, é possível fazer escolhas que conciliem o sabor com o equilíbrio nutricional.

As sopas são uma excelente aposta, já que são ricas em legumes e uma opção reconfortante e nutritiva, que ajuda a saciar sem excesso de calorias.

O controlo de porções é também uma ferramenta fundamental, mesmo em refeições mais pesadas, como assados ou pratos típicos da estação, é possível moderar a quantidade sem abdicar do sabor.

Frutas frescas, iogurtes magros ou frutos secos em quantidades controladas são também ótimos aliados, sendo opções práticas e menos calóricas para lanches ou snacks.

3. Hidratação e planeamento

Com o frio, a sensação de sede reduz-se, mas a hidratação continua a ser essencial. Água morna ou chás sem açúcar são alternativas ideais para manter o metabolismo ativo e ajudar na digestão.

Outro pilar fundamental é o planeamento das refeições. Preparar um menu semanal com antecedência não só evita escolhas impulsivas, como também promove um consumo mais equilibrado de nutrientes. Um prato bem estruturado, rico em fibras e proteínas magras, garante maior saciedade e reduz a tentação de petiscar entre refeições.

4. O papel do sono no bem-estar

Durante o inverno, a vontade de passar mais tempo na cama aumenta, e com razão. O descanso é essencial para a regulação hormonal, influenciando diretamente o apetite e o metabolismo. Dormir o suficiente não só ajuda a equilibrar os níveis de grelina e leptina – hormonas responsáveis pela fome e pela saciedade – como também contribui para a energia e disposição durante o dia.

Em suma, o equilíbrio é a chave do sucesso. Prevenir o ganho de peso no inverno não significa abdicar de todos os prazeres da estação, mas sim encontrar um equilíbrio entre indulgência e cuidado com a saúde. É perfeitamente possível desfrutar de um chocolate quente ou de uma refeição mais rica, desde que seja feito com moderação e inserido num contexto de escolhas globais saudáveis.

Com estas estratégias, é possível encarar o inverno de forma mais leve, saudável e equilibrada. O bem-estar começa com pequenos passos, mesmo nos dias mais frios, com a motivação certa e escolhas conscientes, será possível combater esta tendência.

Joana Nogueira,

Nutricionista Holmes Place Boavista e Regional Nutrition Support Norte