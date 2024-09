A gravidez é um período marcado por diversas mudanças no corpo da mulher. Além das alterações mais óbvias, como o crescimento da barriga ou a interrupção da menstruação, aquilo que muitas pessoas não sabem é que durante a fase da gestação alguns dos maiores impactos ocorrem precisamente na saúde oral. Ainda assim, no meio das preocupações tão características desta fase, esta tende a ser, muitas vezes, negligenciada. Importa, por isso, e especialmente neste dia, sublinhar a importância da prevenção e dos cuidados dentários neste período tão crucial.

Durante a gravidez o corpo da mulher passa por um conjunto de mudanças hormonais que podem afetar diretamente a saúde oral. Uma destas alterações é o aumento de progesterona, hormona que pode impactar os tecidos gengivais, tornando-os mais suscetíveis a inflamações. Durante a gravidez é, por isso, mais comum desenvolver complicações como a gengivite, que leva à inflamação, inchaço e sangramento das gengivas. Caso não seja tratada, a gengivite pode evoluir para periodontite, uma inflamação mais grave que pode até levar à perda de dentes. Além disso, esta complicação pode chegar mesmo a afetar o desenvolvimento do feto, conduzindo a um parto prematuro e/ou baixo peso do bebé ao nascer.

Outro problema comum durante a gravidez é o aumento da acidez da boca, especialmente em mulheres que sofrem de enjoos frequentes. A exposição contínua dos dentes ao ácido gástrico pode desgastar o esmalte dentário, tornando-o mais vulnerável a problemas orais, tais como a cárie dentária. Estas complicações provocam um aumento do número de bactérias patogénicas na grávida, que poderão também ser transmitidas para o feto, uma vez que estas bactérias podem entrar na corrente sanguínea, chegando à placenta e, consequentemente, ao bebé.

Pelas acentuadas consequências dos problemas orais na mãe e no desenvolvimento do bebé, a prevenção é, sem dúvida, a palavra-chave para uma gravidez saudável. Isso passa, desde logo, por assegurar um acompanhamento com o médico dentista constante. Na verdade, a maioria dos tratamentos dentários deve ser realizada antes da gravidez e, por isso, qualquer mulher que esteja a pensar engravidar deve consultar o médico dentista para um check-up, de forma a poder realizar antecipadamente qualquer tratamento que seja necessário.

Uma prevenção adequada envolve igualmente visitas regulares ao dentista durante a gravidez, para realizar consultas de higiene oral. Além disso, é importante não negligenciar os hábitos de higiene oral, escovando os dentes pelo menos duas vezes ao dia com uma escova de cerdas macias, utilizando uma pasta de dentes com flúor e também o fio dentário, para ajudar a controlar a placa bacteriana e prevenir a gengivite. Também a alimentação desempenha um papel crucial, uma vez que ao evitar alimentos com muito açúcar é possível reduzir o risco de lesões de cárie.

As mudanças hormonais e fisiológicas que ocorrem durante a gravidez podem aumentar o risco de problemas orais que, se não forem tratados, podem ter consequências tanto para a mãe como para o bebé. Uma abordagem preventiva à saúde da grávida, em que a saúde oral ocupa um lugar de destaque, é, assim, uma necessidade para uma gravidez plena e saudável.

Sara Pestana, Médica Dentista na MALO CLINIC Funchal