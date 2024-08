Crise no Médio Oriente, tragédia humana e incerteza económica

O conflito no Médio Oriente revela-se como uma tragédia humana global de grandes proporções, com um número crescente de vidas perdidas e um sofrimento imenso. Este cenário de devastação acarreta não só um custo humano incalculável, mas também um impacto profundo na economia mundial.

Antes mesmo do início do conflito entre o Hamas e Israel, a economia global já enfrentava um ambiente de grande imprevisibilidade e nervosismo. A situação era marcada por uma instabilidade elevada, que se refletia na volatilidade dos mercados e na incerteza económica. A crise militar na Ucrânia e os cortes voluntários na produção de petróleo, impostos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, têm sido fatores críticos na instabilidade da inflação.

A eclosão do conflito Hamas-Israel, em outubro de 2023, agravou ainda mais o quadro económico. Na altura, a agência de notícias financeiras Bloomberg delineou três cenários possíveis. Se o conflito se mantivesse restrito ao território palestiniano, o impacto económico seria relativamente reduzido. No entanto, a Bloomberg também referia que o reconhecido apoio do Irão a grupos islâmicos opostos a Israel poderia dar origem ao envolvimento do Irão no conflito e isso poderia desencadear uma escalada significativa. Tal situação poderia levar a uma redução no fornecimento global de petróleo, com uma possível elevação de 3 a 4 dólares no preço do barril de petróleo.

Se o conflito expandisse para o Líbano e a Síria, onde o Irão também tem influência significativa através de grupos como o Hezbollah, o choque económico seria ainda mais severo. Neste cenário, a Bloomberg estimava um aumento de 8 dólares no preço do barril de petróleo.

O cenário mais grave, envolvendo um confronto direto entre Irão e Israel, poderia precipitar uma recessão global. A ameaça nuclear, a relação estratégica entre Irão e Rússia e a possibilidade de o Estreito de Hormuz ficar inavegável são fatores alarmantes que poderiam desestabilizar todo o Médio Oriente de forma imprevisível e com consequências potencialmente catastróficas para a economia global. Nesse caso, a Bloomberg previa um aumento de 64 dólares no preço do barril de petróleo. O PIB mundial perderia o equivalente a uma de 100 partes.

Independentemente do cenário concreto, a instabilidade no Médio Oriente representa um fator significativo de incerteza económica e financeira. Num quadro assim, a volatilidade dos mercados tende a aumentar à medida que a crise avança no tempo.