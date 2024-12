Está a chegar uma das épocas mais bonitas do ano, com uma magia particular, cheia de luz, partilha e amor, que convida ao convívio em família à volta das mesas. O Natal e a entrada num novo ano são momentos para nos deliciarmos com as iguarias portuguesas, desde o bacalhau ao peru, rabanadas e sonhos... e está tudo bem. Desde que consigamos ter alguma regra e disciplina, porque o segredo está no equilíbrio.

Aqui ficam algumas sugestões para evitar exageros durante as festas e retomar a rotina de forma saudável:

Durante as festas

Planeie as refeições para evitar sobras e desperdício. Na existência de muitas sobras, divida-as pela família, congele-as de forma adequada ou crie alternativas (por exemplo, bolo-rei transformado em croutons).

Nota : para os mais curiosos sobre como planear um Natal sustentável, fica aqui este e-book da Associação Portuguesa de Nutrição: www.apn.org.pt/documentos/Guias_APN/Guia_Natal_mais_sustentavel.pdf)

Não fique longos períodos sem comer para evitar excessos nas refeições principais. Faça um bom pequeno-almoço e inclua snacks saudáveis como fruta ou frutos secos.

Inicie a refeição com sopa, pois ajuda na saciedade. Apesar de pouco comum, pode realmente fazer a diferença.

Prove várias entradas/sobremesas em pequenas porções ou escolha a sua.

Hidrate-se bem, preferindo água, chás ou infusões simples não açucaradas. Além de outras funções extremamente importantes, a água facilita a digestão e a eliminação de resíduos.

Faça caminhadas ou alguma atividade física para equilibrar os excessos.

Após as festas

Enquanto nutricionista gosto de olhar para momentos de refeição em alturas de festa como sendo veículos de memória e afeto, mas é imprescindível saber como retomar o equilíbrio sem culpas ou frustração. Se o nosso dia-a-dia alimentar no resto do ano for equilibrado, não serão estes dias de excessos que irão desequilibrar a balança. Mas é importante reconhecer que houve exageros e que podemos sempre minimizá-los.

Não há dietas milagrosas, nem privações ou restrições que resolvam o problema. Essas abordagens prejudicam a relação com a comida e têm resultados instáveis. O melhor caminho é a educação alimentar ! Devemos evitar dietas restritivas, longos períodos sem comer, saltar refeições ou recorrer a medicamentos e bebidas com promessas infalíveis.

! Devemos evitar dietas restritivas, longos períodos sem comer, saltar refeições ou recorrer a medicamentos e bebidas com promessas infalíveis. Não esqueça a hidratação.

Mantenha uma alimentação completa, equilibrada e variada, respeitando a Roda dos Alimentos.

Priorize alimentos ricos em fibra, como hortícolas, leguminosas e cereais integrais.

Opte por fontes de proteína com pouca gordura e com probióticos (por exemplo, iogurtes, queijos magros).

Evite doces e pratos gordurosos e selecione uma fonte de hidratos de carbono por refeição (dê espaço à quinoa e ao bulgur).

Tenha boas noites de sono – a regulação e o equilíbrio do ritmo circadiano são importantíssimos para uma correta regulação hormonal e bem-estar geral.

Cultivar uma relação saudável com a comida é essencial. Encare o pós-festas como uma oportunidade para se reconectar com os hábitos do dia-a-dia, valorizando os alimentos como aliados no bem-estar.

Investigadora no Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF); docente na Escola Superior de Biotecnologia e na Escola de Enfermagem da Universidade Católica Portuguesa e nutricionista