Como começar o ano de forma mais saudável, sem complicações

O novo ano traz sempre a esperança de mudanças positivas. Entre as resoluções mais comuns, cuidar da saúde está quase sempre no topo da lista. No entanto, muitas vezes, as boas intenções esbarram na dificuldade de manter hábitos saudáveis ao longo do tempo. Como ultrapassar esse desafio? A resposta passa por escolhas simples, mas consistentes.