Neste sábado, dia 14 de junho, o Centro Português de Fundações (CPF) celebra mais um aniversário. Com mais de três décadas ao serviço do setor fundacional, este é um momento de reconhecimento, mas sobretudo de renovação de compromissos.

Criado com a missão de representar, defender, fortalecer e valorizar o papel das fundações em Portugal, o CPF tem sido, ao longo dos anos, um elo fundamental entre mais de 150 fundações associadas, o Estado, a sociedade civil e parceiros internacionais. Esta rede diversa e dinâmica abrange áreas tão essenciais como a ciência, a cultura, a saúde, o ambiente, a educação, a solidariedade social ou os direitos humanos. No seu conjunto, as fundações portuguesas têm desempenhado um papel insubstituível no desenvolvimento de uma sociedade mais coesa, mais inovadora e mais justa.

Num tempo em que enfrentamos múltiplos desafios – das alterações climáticas aos conflitos armados, das desigualdades sociais à solidão no envelhecimento, dos riscos tecnológicos às catástrofes naturais – o trabalho silencioso, mas impactante, das fundações é mais necessário do que nunca. A sua capacidade de agir com liberdade, visão de longo prazo e proximidade com as comunidades torna-as agentes privilegiados de mudança estrutural e de esperança quotidiana.

O CPF tem procurado responder aos novos tempos com dinamismo: lançámos compromissos coletivos como a Convenção para a Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovemos formações, publicações, encontros, estudos, boas práticas e novas redes. Somos parte ativa na discussão de políticas públicas e de um quadro legal mais justo e estimulante para o setor. E assumimos, com coragem, um papel liderante na promoção da autorregulação e transparência do setor.

Celebrar o nosso aniversário é olhar com respeito para o que já foi feito, mas é sobretudo afirmar o que ainda está por fazer. O futuro das fundações depende da sua capacidade de inovar, de colaborar, de se aproximar das novas gerações, de ouvir as comunidades e de repensar continuamente a sua relevância. O CPF estará, como sempre, ao lado das fundações nesse caminho. Com ambição, com sentido de missão.

Ao mesmo tempo, o CPF pretende ter na sociedade o lugar institucional que as Fundações merecem. Para servir ainda melhor o País.

José Manuel Nunes Liberato, Presidente do Centro Português de Fundações