Vou encarnar o papel de um "peixinho fora de água" e falar de… energia. Perdoem-me os entendidos! Ainda assim, visto que boa parte dos agricultores estão, efetivamente, fora de água — pois não a têm… – é uma posição na qual habitualmente somos encontrados.

Um apontamento recente do Ministro da Agricultura reiterou, grosso modo, que a Agricultura "é uma questão de segurança alimentar e defesa" em linha com, por exemplo, o que sabemos ser a Reserva Agrícola Nacional – um instrumento de salvaguarda da nossa segurança alimentar e integrante da estratégia de defesa nacional.

Na verdade, quando, também recentemente, se decidiu tomar medidas no âmbito do Plano REPower EU, devido à bárbara invasão da Ucrânia pela Rússia, imediatamente a Agricultura foi chamada às lides na identificação feita das albufeiras associadas aos aproveitamentos hidroelétricos sujeitas à constituição de reserva estratégica (1), que incluía, por exemplo, o "nosso" Alqueva (não falando de Castelo Bode ou do Cabril que, o quanto antes, deviam passar a aproveitamentos de fins múltiplos).

Ora, tanto se fala hoje em dia do Projeto Água que Une – o projeto que unirá hidraulicamente o país e que, porventura, possibilitará a gestão integrada de um recurso tão importante como a água – tem de ser explicitado como este pode (deve?) ser determinante no futuro da gestão da nossa rede e abastecimento de eletricidade e o potencial que vem com esta oportunidade.

Na verdade, é interessante apontar, que o que A Água que Une quer proporcionar é bastante análogo ao que já existe com a Rede Elétrica de Serviço Público – cada um de nós recebe energia em sua casa proveniente de outras regiões e a interrupção desse fornecimento lançaria o absoluto caos. A gestão tem de ser feita a nível de sistema, nacional, e não consegue ser gerida por "núcleos", daí termos um operador de rede. Na verdade, a ligação da atividade agrícola com a água é tão íntima quanto a dependência que cada um de nós, e as nossas respetivas atividades económicas, têm da eletricidade (2) e a disparidade espacial e temporal das afluências hídricas também exige uma gestão integrada.

Assim, a aposta na Água que Une não pode ser separada de um robusto investimento em fontes de energia renováveis, mas, principalmente, deverá ser aproveitado para espoletar o desenvolvimento de uma enorme capacidade de armazenagem de energia, sendo que este poderá ser um dos maiores mecanismos de financiamento de todo o projeto.

Neste ponto (por favor, que venham os entendidos responder), a armazenagem de energia em larga escala permite a participação nos Serviços de Sistema, parte integrante dos mercados de energia elétrica e responsáveis pela sua segurança ao garantirem o equilíbrio em tempo real entre a geração e o consumo de energia. Se pudermos armazenar em escala, poderemos participar (3).

Ou seja, os agricultores, avançando a Água que Une, por via das infraestruturas hidráulicas que desta advirão, podem (devem?) agregar-se como clientes ativos de eletricidade que não só produzam eletricidade para autoconsumo ou para a rede, mas também a armazenem e, com esta, possam oferecer (se bem que não há almoços grátis…) serviços de flexibilidade a uma rede que tanto deles precisa.

É a própria REN que o explica: a produção de energia a partir de bombagem permite aumentar a garantia de abastecimento nos períodos secos e permite armazenar os excedentes de produção da eólica e solar para utilização em horas de maior consumo – absorvem-se excedentes (que em 2021 se fixaram num máximo recorde mensal de 2.492MW e que em 2023 atingiram 2.474MW) para produção posterior nas horas de ponta do consumo .

Este serviço só se vai tornar mais valioso com o aumento da produção fotovoltaica e eólica, tendência que me parece imparável.

Para dar resposta a esta necessidade nacional, vamos precisar de uma revisão à revisão de junho de 2023 do PNEC 2030 (4) (ou então, limite-se a fazer, num país que já tem planos a mais para as obras não feitas), visto que este, certamente por purismo ideológico do anterior governo, prevê uma absoluta estagnação da potência instalada de energia hídrica – passando de uma potência instalada de 8.141MW em 2022 para… 8.100MW em 2030!

Além de ser mais uma prova de como o anterior governo relegou a Agricultura para 19.º plano e de estar em absoluta contradição com a estratégia que propunham para o regadio (aqui admito que só não tenham previsto este tipo de aproveitamentos de fins múltiplos), principalmente atesta o falhanço em incluir no PNEC 2030 investimento em energias renováveis comprovadamente mais baratas do que outras alternativas (5 e 6).

Em jeito de súmula, entre 2015 e 2022, o investimento privado direto em produção com base em fontes de energia renovável registou uma média anual de cerca de €1.000M (mil milhões de euros), sendo a energia hídrica, a par com a solar, onde se materializou a maior fatia. Se adicionarmos os fundos europeus e a mísera fatia assegurada pelo nosso próprio Orçamento soberano, esta grandeza de valores sobejaria para a Água que Une.

Se a Agricultura, por si, até tem reduzido o seu consumo energético – na ordem dos 7% entre 2012 e 2022 (7), pode agora tornar-se uma alavanca para um investimento necessário para os restantes setores de atividade em Portugal, enquanto financia algo que é intrinsecamente necessário à sua atividade.

Se muitos benefícios têm sido apontados à ideia do Projeto Água Que Une, a armazenagem de energia elétrica, além de assegurar externalidades positivas bastante mensuráveis, poderia servir como um dos seus principais mecanismos de financiamento.

Haja rasgo e ambição!