A famosa frase "A diversificação é uma proteção contra a ignorância" pertence ao igualmente famoso investidor Warren Buffett, que tem falado repetidamente sobre os benefícios de uma ampla distribuição de investimentos para a maioria. No entanto, colocaria o argumento do Oráculo de Omaha de uma forma um pouco diferente: a educação, a pesquisa e a análise cuidadosa protegem-nos da ignorância, o que nos permite tomar boas decisões de investimento. A diversificação, por outro lado, serve como uma importante defesa contra aqueles acontecimentos imprevisíveis que nem mesmo os cálculos mais cuidadosos conseguem prever.

Os líderes do setor estão em constante mudança: os favoritos do mercado de ontem tornam-se frequentemente outsiders. A história conhece muitos exemplos deste género. Consideremos o Nifty Fifty, um grupo de ações de grandes empresas que eram consideradas “blue chips” ultra fiáveis nos anos 60 e 70, ou as estrelas do apogeu das dot-com, ou os gigantes financeiros e líderes do setor imobiliário antes da crise de 2008.

Há exemplos mais recentes, e não menos vívidos, de tais altos e baixos. Entre eles está a história recente da Intel (INTC). O CEO Pat Gelsinger voltou ao cargo em 2021 com um plano ambicioso de transformar a empresa na maior fábrica de chips por contrato. O negócio recebeu 7,9 mil milhões de dólares em subsídios do governo, mas a empresa enfrentou dificuldades técnicas e conflitos com parceiros importantes, principalmente a TSMC. Também se verificou que um dos líderes do setor já não era capaz de competir com a NVIDIA no campo dos chips de IA. Como resultado, a receita da Intel caiu cerca de 33% em relação aos níveis de 2021 e, pela primeira vez desde 1986, foi registado um prejuízo líquido anual. A empresa teve que despedir cerca de 15.000 funcionários e o preço das suas ações caiu mais de 60%. No final de 2024, Gelsinger demitiu-se sob pressão do conselho de administração devido à perda de confiança dos investidores. Gigantes como a Nike (NKE) e a UnitedHealth (UNH) também demonstram como podem ser imprevisíveis as mudanças nos rankings de liderança. As ações da Nike caíram quase três vezes em relação aos seus máximos de 2021 devido ao aumento da concorrência e às mudanças no comportamento dos consumidores. A seguradora UnitedHealth sofreu recentemente um impacto ainda mais forte. Após um relatório financeiro dececionante que refletiu o aumento dos custos do Medicare Advantage e em meio a um maior escrutínio regulatório, a sua capitalização de mercado caiu mais de 22% em apenas um dia, o equivalente a uma perda de mais de 250 mil milhões de dólares.

Estas histórias demonstram claramente a necessidade de diversificação. Sim, uma pesquisa e análise aprofundadas são essenciais, mas é através da diversificação dos investimentos que se pode proteger de fatores que escapam ao seu controlo - erros de gestão, alterações regulamentares e avanços tecnológicos que podem ocorrer de forma gradual ou repentina. Ao diversificar a sua carteira, está a proteger-se contra a inevitável incerteza do mercado. É exatamente isso que os nossos analistas enfatizam quando criam ideias de investimento ou carteiras modelo. Os resultados foram imediatos, especialmente face ao aumento da volatilidade causado pela imprevisível política tarifária dos EUA. Desde o início do ano, o retorno da nossa carteira de ações já ultrapassou 7%, com o S&P 500 a subir menos de 1%.

Fundador da Freedom24 e CEO da Freedom Holding Corp