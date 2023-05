Oh oh oh ROCK IN RIOOOOOOO! A Ana esteve à conversa com a Roberta Medina sobre este festival icónico e que já faz parte da cultura dos portugueses. Falaram sobre produção, logística, artistas e estratégia de comunicação.

Um episódio que nos abre as portas para o backstage e que desvenda os principais desafios de organizar este festival.

É só carregar no play! Vamos a isto?