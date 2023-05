Esta semana fazemos uma viagem no espaço e no tempo com a ajuda do Paulo Pais, responsável pela Viagem Medieval em Terra de Santa Maria.

Há já 25 anos que a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria se encarrega de transportar as pessoas para outras épocas, trazendo uma nova vida à interpretação de outros tempos. Santa Maria da Feira renasce para ver acontecer este evento.

Citando o Paulo: O belo não é vir à Viagem, o belo é estar na Viagem! Mais não podemos dizer, só vos resta mesmo ouvir este episódio! Vamos a isto?