Para nos desvendar os segredos da organização de casamentos a Pi esteve à conversa com o grande Rui Mota Pinto, A referência nos casamentos em Portugal e no estrangeiro (não se assustem com a bio...). Da criatividade aos detalhes de produção, passando pelas emoções (dos casais, mas também dos convidados) e terminando nos diferentes tipos de casamentos que podemos ter, esta é uma conversa muito esclarecedora.

Vamos a isto?