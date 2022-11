Esta semana vamos hablar de Eventos Públicos. E quem melhor para nos falar deste tema? Recebemos no nosso incrível estúdio o Bernardo Corrêa de Barros, presidente do Turismo de Cascais. A Ana e o Bernardo falaram da importância dos eventos para o desígnio do território e do impacto que estes têm para os munícipes, visitantes e turistas.

Ficámos também a conhecer a estratégica do município de Cascais para os eventos públicos e (SPOILER ALERT!) ficámos também a saber qual o evento que o Bernardo ainda gostaria de trazer para Cascais. Fiquem a saber tudo neste episódio 13! Vamos a isto?